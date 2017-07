Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee . Am 19. Juli bietet die Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek von 16 bis 18 Uhr eine E-Book-Reader-Sprechstunde an. Seit Anfang des Jahres können Nutzer in der Bizetstraße 41 neben E-Medien auch E-Book-Reader für vier Wochen ausleihen. Jedes Gerät wird gemeinsam mit einer kleinen Anleitung und einem USB-Kabel ausgegeben. Zur Spezialsprechstunde rund um elektronische Medien sollten Interessierte sich unter 92 09 09 72 anmelden. BW