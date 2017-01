Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Mit einem klassischen Stück ist das Marionettentheater Aristo-funny am 19. Januar in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek zu Gast. In der Bizetstraße 41 zeigen die Puppenspieler „Der Prinz von Venedig“. Willkommen sind Zuschauer zwischen zehn und 15 Jahren. In diesem Stück geht es um die drei Töchter eines Königs, die in Paphos, einer alten Hafenstadt auf der Insel Zypern, leben. Die jüngste Tochter erfährt vom Prinz von Venedig, der tatsächlich über das Mittelmehr zu ihr nach Paphos kommt. Beide verlieben sich, aber Neid und Missgunst der Schwestern machen ihnen das Leben schwer. Schließlich muss die sich die junge Königstochter auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig begeben. Zu sehen ist das Stück um 9 und 10.45 Uhr. Der Eintritt kostet 4,50 Euro. Anmeldung unter 425 22 73. BW