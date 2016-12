Die Odyssee als Marionettenspiel

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Mit einem Klassiker der griechischen Sagenwelt ist das Marionettentheater Aristo-funny am 11. Januar in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek zu Gast. In der Bizetstraße 41 zeigen drei Puppenspieler „Die Odyssee“. Kinder ab zehn Jahre können in diesem Stück bekannte Gestalten der griechischen Mythologie wie Zyklopen, die Zauberin Kirke, den Meeresgott Poseidon, die Nymphe Kalypso und natürlich Odysseus kennenlernen. Vorstellungen sind um 9 und 11 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung unter 425 22 73. BW