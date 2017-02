Ein ganzes Stück improvisiert

Berlin: Brotfabrik |

Weißensee. Am 11. Februar ist die Bühne der Brotfabrik am Caligariplatz fest in der Hand der „Improvisionäre“. Diese spielen ab 16 Uhr eine Show für Kinder ab fünf Jahre. Nach einer Pause wird dann ab 20 Uhr das erwachsene Publikum mit der Improvisations-Theatershow „Was ihr wollt!“ überrascht. Das Publikum kann in beiden Vorstellungen erleben, wie aus seinen Zurufen ein komplettes Stück entsteht, das so noch nie geprobt wurde und nach diesem Abend auch nie wieder so zu sehen sein wird. Karten für die Kindervorstellung kosten sieben Euro, für die Erwachsenenvorstellung 13,50 Euro. Reservierung unter 471 40 01. BW