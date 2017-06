Ein Kiez feiert: Sommerfest auf dem Hof der Langhansstraße 18

Weißensee. Ein Kinderprogramm, viel Musik, ein Gründerzeitmarkt und ein Kinderflohmarkt: So lässt sich das Programm des „Sommerfestes auf dem Hinterhof“ umschreiben.

Für die Stände auf dem Trödelmarkt kann sich übrigens jeder im Gründerzeitladen anmelden. Dafür ist am 8. Juli ein selbstgemachter Kuchen mitzubringen. Der Laden ist dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf aber-hallo-weissensee.de

Veranstaltet wird es am 8. Juli ab 15 Uhr im Hof der Langhansstraße 18-19. Im Vorderhaus haben der Veranstaltungsort Sepp-Maiers 2raumwohnung unter Leitung von Achim Seuberling und das Mittendrin Berlin!-Projekt „Gründerzeit 2.0“ ihren Sitz. Letzeres wurde von Julia Roth, Anka Büchler und Christiane Kürschner auf die Beine gestellt. Sie gehören zu den Gewinnern des diesjährigen Mittendrin Berlin!-Wettbewerbs, der von der IHK Berlin und dem Senat in Kooperation mit weiteren Partnern ausgelobt. Zu diesen gehört auch die Berliner Woche.Im Gründerzeitladen präsentieren sich 50 Weißenseer Unternehmen und Künstler. Sie zeigen, wie vielfältig die Angebote in Weißensee sind. Außerdem werden immer wieder Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel das „Sommerfest auf dem Hinterhof“.Ein Höhepunkt dieses Festes ist um 16 Uhr das Kinderprogramm „Miranda erzählt“, das vom Lingulino Kindertheater präsentiert wird. Dabei handelt es sich um eine teils interaktive Geschichte, die aus Vorschlägen und Bildern der Zuschauer entstehen wird.Auf dem Hof gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Gegrilltes. Weiterhin ist ein kleiner Trödelmarkt geplant, auf dem Baby- und Kinderbekleidung, Spielzeug, Schönes und Nützliches angeboten werden. Und an einem Stand stellen sich auch die Teilnehmer des Gründerzeit 2.0-Projektes vor. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Festbesucher um 20 Uhr. Dorle Ferber und Njamy Sitson geben ein Afro-Jazz-Konzert. Sie begeben sich auf eine musikalische Reise durch afrikanische und europäische Klangwelten.