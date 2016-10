Weißensee.

„Literatur in Weißensee“ gibt es am 30. Oktober in der Brotfabrik am Caligariplatz. Der Schriftsteller Alexander Graeff hat sich diesmal den Schriftsteller Joshua Groß eingeladen. Gemeinsam mit seinem Gast wird Graeff Texte zum Thema „Gegenwart“ lesen und natürlich auch darüber sprechen. Die Veranstaltung findet im Roten Salon ab 19.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.literatur-in-weissensee.de