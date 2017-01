Kulinarischer Leseabend

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Zu einem „Kulinarischen Leseabend“ lädt der Frauenladen Paula in der Langhansstraße 141 am 7. Februar ab 19 Uhr ein. Das Thema heißt „Frauen in der Reformationszeit“. Frauen haben mit ihren Gedanken und Taten die Reformation in unterschiedlicher Weise beeinflusst. Darüber ist heute nur wenig bekannt. An diesem Abend soll an einige dieser Frauen und an ihre Lebensgeschichte erinnert werden. Anmeldung unter 96 06 37 61. BW