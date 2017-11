L'ATELIER - Einladung : Vernissage ALEXANDRE FELIX - November 18. ab 17 Uhr

L'ATELIER - Einladung : Vernissage ALEXANDRE FELIX - Samstag 18. November ab 17 Uhr.



ALEXANDRE FELIX wird ab November 18. bis Dezember 3. in L'ATELIER ausstellen.

Alexandre präsentiert « Behind the mask », seine ersten sieben Zeichnungen.Seine teils abstrakten Kohleportraits zeigen durch verschiedene Repräsentationen seines mentalen Universums die Qualen des sozialisierten Individuums auf.Hinter dem Sichtbaren verborgen liegt das Leiden des Individuums, das in Ketten liegt. Es ist Sklave der Verrücktheit seiner Gedanken, völlig unbewusst Teil einer teuflischen Maschine, die sich als organisierte Gesellschaft betitelt. Mit der spontanen Überlagerung der Formen zeigt Alexandre mit Präzision und Komplexität die Gefahren auf, die dem realisierten Trieb inne liegen, motiviert durch Fortkommen auf ewiger Suche nach Objektivierung. Mit den dunklen, markanten Strichen sät Alexandre Verwirrung.Ob Mensch oder kriechendes Insekt, das Labyrinth der menschlichen Psyche entpuppt sich als Gefängnis - Alexandre erzeugt ein bildliches Resultat der Manipulation.