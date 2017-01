Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. „Literatur von Frauen aus Afrika“ ist das Thema eines Vortrags, zu dem der Frauenladen Paula Weißensee einlädt. In der Langhansstraße 141 ist am 20. Januar um 19 Uhr Dr. Regina Wegner zu Gast. Sie wird darüber sprechen, wie die historische Entwicklung im Süden Afrikas Schriftsellerinnen vor besondere Herausforderungen stellte. Sie thematisierten die Benachteiligung von Frauen im Befreiungskampf und den Identitätsverlust durch Bevormundung patriarchaler Strukturen. An diesem Abend sind unter anderem Texte von Mamphela Ramphele und Yvonne Vera zu hören. Weitere Informationen unter 96 06 37 61. BW