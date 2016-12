Malworkshop im Frauenladen

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Einen Malworkshop „Blau“ veranstaltet der Frauenladen Paula in der Langhansstraße 141 am 16. Dezember von 13.30 bis 16.30 Uhr. Willkommen sind alle, die gern unter Anleitung malen möchten. In diesem Workshop können die Teilnehmerinnen Maltechniken und -fertigkeiten erlernen und ihre eigenen Ideen künstlerisch umsetzen. Geleitet wird das Ganze von der Künstlerin Birgit Rakette. Weitere Infos unter 96 06 37 61. BW