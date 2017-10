Martin Krist liest aus neuem Krimi

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Aus seinem neuen Paul-Kalkbrenner-Krimi „Märchenwald“ liest der Autor Martin Krist am 9. November in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, Bizetstraße 41. Mitten in der Nacht wird Max von seiner Mutter geweckt. „Seid still“, sagt sie weinend, als sie den Zehnjährigen und seine vier Jahre alte Schwester in einen Wandschrank sperrt. Aber dann fliegt schon krachend die Haustür auf. Ihre Mutter schreit. Ellie weint. Um sie zu beruhigen, erzählt Max ihr die Geschichte vom Märchenwald. Auf dem Alexanderplatz erwacht eine junge Frau blutüberströmt und ohne Gedächtnis. Für die Mordermittler Paul Kalkbrenner und Sera Muth beginnt der rätselhafteste Fall ihrer Karriere. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Sie findet im Rahmen des 8. Krimimarathons Berlin-Brandenburg statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: 92 09 09 72. BW