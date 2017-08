Schauspiel: Ich bin Edith Piaf

Weißensee.

Ein Schauspiel nach dem Stück "Ich bin Edith Piaf" von Nina Masur sowie Liedern von Edith Piaf, gesungen von Anastasia Weinmar, mit Live-Musik über das Leben der berühmten Sängerin ist am Donnerstag, 7. September, um 20 Uhr in der Brotfabrik, Caligariplatz 1, zu sehen. Im vergangenen wurde der 100. Geburtstag der großen französischen Sängerin Edith Piaf gefeiert. Eine weitere Veranstaltung wird es am Freitag, 8. September, 20 Uhr geben. Eintritt: 13,50, ermäßigt neun Euro. Weitere Informationen: http://brotfabrik-berlin.de 471 40 01.