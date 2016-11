Weißensee.

Um das Thema „Aufwachsen“ geht es bei der nächsten Veranstaltung in der Reihe „Literatur in Weißensee“. Am 13. November um 19.30 Uhr hat der Schriftsteller Alexander Graeff den Autoren Tobias Reußwig zu sich eingeladen. Im neuen Salon der Brotfabrik am Caligariplatz werden beide Lyrik und Prosa zum Besten geben und darüber diskutieren. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.literatur-in-weissensee.de