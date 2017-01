Sprechstunde zu E-Book-Readern

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Die Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek bietet am 15. Februar von 16 bis 18 Uhr erstmals eine E-Book-Reader-Sprechstunde an. Seit Anfang des Jahres können sich Nutzer in der Weißenseer Bibliothek in der Bizetstraße 41 E-Book-Reader Tolino Version 3D ausleihen. Mit diesen kann man elektronische Medien nutzen, die die Berliner Bibliotheken zur Verfügung stellen. Die E-Book-Reader können jeweils vier Wochen ausgeliehen werden. Jedes Gerät wird in einer Medienbox gemeinsam mit einer kleinen Anleitung und einem USB-Kabel verliehen. Ab 15. Februar können Nutzer aber auch mit eigenen Readern das Angebot der Bibliotheken nutzen. Mehr dazu sowie zur Nutzung der E-Book-Reader der Bibliothek ist bei dieser Sprechstunde zu erfahren. Um Anmeldung unter 92 09 09 72 wird gebeten. Vorgesehen ist, solch eine Sprechstunde künftig an jedem dritten Mittwoch im Monat anzubieten. BW