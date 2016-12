Syrische Band MUSIQANA feiert Erfolg im 2016 mit Konzert in DELPHI

Für die Musiker der Band MUSIQANA wird Weihnachten 2016 ganz anders. Letztes Jahr blickten die Syrer in unsichere Zukunft, dieses Jahr auf viele Erfolge zurück: 25 Konzerte gipfelten in einem an der Berliner Philharmonie. Ihre

heitere arabische Liebeslieder

eine echte Bereicherung für unsere Stadt

werden herzlich vom Publikum angenommen. Am 18.12. feiert MUSIQANA das Jahr 2016 und ihre neue CD mit einem Konzert in Berlin Pankow, wo alles für sie angefangen hat. Jetzt blickt die Band hoffnungsfroh in die Zukunft. Bandmanagerin Rachel Clarke aus Pankow sagt: "Bei MUSIQANA spricht man nicht von Integration, sondern."Karten 15€ unter Tickets.per-aspera.netErm. 5€ (ALG II, Flüchtlinge) nur an der Abendkasse