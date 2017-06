Weißensee.

Eine der bekanntesten Figurentheater-Schauspielerinnen der Stadt begeht ihr 60-Jähriges Theaterjubiläum: Maria Mägdefrau. Aus diesem Anlass ist sie mit zwei Inszenierungen auf der Bühne der Brotfabrik am Caligariplatz zu erleben. Am 10. Juni um 18 Uhr zeigt sie ihr Stück „Der kleine Prinz“ und am 13. Juni um 18 Uhr „Die weiße Robbe“. Der Eintritt kostet jeweils sieben, ermäßigt fünf Euro. Weitere Infos auf www.maria-maegdefrau.de und brotfabrik.glashaus-ev.de