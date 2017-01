Beratung zu Rechtsfragen

Weißensee.

Der Familientreff „log in“, Pistoriusstraße 108, veranstaltet seit Anfang des Jahres einmal im Monat eine Rechtsberatung. In dieser können sich Ratsuchende in sozialen Angelegenheiten kostenlos und ohne Anmeldung von einem Rechtsanwalt beraten lassen. Schwerpunkte sind Sozialrecht, Familienrecht und Mietrecht. Der nächste Termin ist am 7. Februar von 16 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter927 94 32 55 sowie über den E-Mail-Kontakt log-in@g-casablanca.de