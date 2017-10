Erste Hilfe für Kinder erlernen

Weißensee.

Wichtige Informationen für Notfälle erhalten Eltern, Großeltern, Tagesmütter und -väter, Babysitter und Pädagogen am 14. Oktober in einem Kurs „Erste Hilfe am Kind“. Dieser findet ab 10 Uhr im Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23 statt. Erwachsene sind sich oft nicht sicher, wie sie in Notsituationen Kindern helfen können. Der Pädagoge und Ersthelfer-Ausbilder Birger Holz bietet deshalb diesen speziellen Kurs an. Dieser umfasst viele praktische Übungen. Anmeldung unter0176 80 43 08 12 oder per E-Mail an info@bilderkraft-berlin.de