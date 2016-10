Kraftvoller durch positives Denken

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. „Positiv denken“ ist der Titel eines Vortrags am 1. November von 16 bis 17 Uhr im Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23. Angst, negative Gefühle sowie ungelöste Probleme hinderten uns oft in unserer Entfaltung, meint Referent Dr. Reinhard Müller. „Durch positives Denken können wir kraftvoller und selbstbewusster zu einem positiven Lebensgefühl finden.“ Wege und Möglichkeiten zu mehr Selbstvertrauen, innerer Kraft, Gelassenheit und Lebensfreude will der Referent in seinem Vortrag aufzeigen. Weitere Informationen und Anmeldung unter 92 79 04 63. Um einen Unkostenbeitrag von 2,50 Euro wird gebeten. BW