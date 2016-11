Weißensee.

Zu einem Vortrag zur Patientenverfügung lädt der Betreuungsverein Pankow des Humanistischen Verbandes (HVD) am 17. November ein. Der Vortrag findet von 16 bis circa 18 Uhr im Veranstaltungsraum des HVD-Betreuungsvereins in der Parkstraße 113 statt. Um Anmeldung unter49 50 09 36 oder per E-Mail an betreuungsverein-pankow@hvd-bb.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei.