Viele alte Spiele neu entdecken

Weißensee.

Der Familientreff „log in“ in der Pistoriusstraße 108 organisiert für den 20. September einen thematischen Familien-Spiele-Nachmittag. Von 15.30 bis 17.30 Uhr kann man „Kinderspiele aus alten Zeiten“ ausprobieren. Willkommen sind Familien bei freiem Eintritt. Natürlich können an diesem Nachmittag auch neuere Spiele im „log in“ genutzt werden, die dort in den Regalen stehen. Weiterhin gibt es Gebäck, Obst, Kaffee und weitere Getränke. Nähere Informationen unter927 94 32 55 sowie über den E-Mail-Kontakt log-in@g-casablanca.de