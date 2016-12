Wer hat Lust, mitzukochen?

Weißensee.

Im Frei-Zeit-Haus, Pistoriusstraße 23, geht eine Kochgruppe an den Start. Deren Motto „Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus“. Willkommen sind Leute, die Lust haben, ihre Lieblingsrezepte mit anderen zu teilen. Gemeinsam werden Menüs zubereitet und verspeist. Geplant ist, perspektivisch eine feste Kochgruppe zu gründen, die das Begegnungs-Café betreibt. Das nächste Treffen findet am 9. Dezember um 17 Uhr statt. Interessierte melden sich unter92 79 94 63 oder per E-Mail an silke.haak@frei-zeit-haus.de