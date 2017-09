Laufspektakel für alle Generationen

Weißensee.

Das diesjährige Lauffest „Rennsation“ findet am 16. September von 13 bis 18 Uhr statt. Organisiert wird es vom Jugend- und Gesundheitsamt. Auf dem Programm stehen Läufe rund um den Weißen See. Weiterhin gibt es zahlreiche Stände, an denen sich Vereine, Schulen, Kitas sowie öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, das Gesundheitsamt und weitere Einrichtungen präsentieren. Außerdem organisieren die Veranstalter Kreativ-, Bewegungs- und Spielangebote. Unter dem Motto „In jedem Blatt steckt ein Traum“ werden gegen 17 Uhr Kinder aus der Grundschule unter den Bäumen unter Leitung von Monika Erhard-Lakomy Szenen aus dem „Traumzauberbaum“ aufführen. Weiterhin wird es eine Luftballonaktion geben. Kinder werden ihre Wünsche auf Zettel schreiben, diese an Ballons befestigen und zeitgleich gegen 18 Uhr in den Himmel steigen lassen. Weitere Informationen auf www.berlin.de/rennsation