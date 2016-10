Weißensee.

Einen Stammtisch veranstaltet die Unternehmer-Initiative Punkt 31 am 7. Oktober um 18.30 Uhr in Weißensee. Das Treffen findet im Kaffeehaus Mirbach in der Behaimstraße 64 statt. Dazu sind Unternehmer, Freiberufler, Existenzgründer, Hauseigentümer und Interessierte eingeladen. Weitere Informationen bei Karl-Heinz Franck unter0152 53 00 67 25 und auf www.netzstamm.de . Der Eintritt ist frei.