Pankow.

Einen Unternehmerstammtisch organisiert der Wirtschaftskreis Pankow für den 22. August ab 19 Uhr in der Brotfabrik am Caligariplatz 1. Zu Gast ist der Kreisvorsitzende der CDU in Pankow, Gottfried Ludewig. Dieser bewirbt sich auch um ein Mandat für den Bundestag. Mit ihm können die Teilnehmer an diesem Abend ins Gespräch kommen. Weitere Informationen gibt es auf http://asurl.de/13fc