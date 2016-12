Weißensee.

Den letzten Unternehmerstammtisch in diesem Jahr veranstaltet der Wirtschaftskreis Pankow am 13. Dezember. Er findet ab 19 Uhr im Kulturzentrum Brotfabrik am Caligariplatz 1 statt. Teilnehmen kann jeder, der an regionaler Wirtschaft interessiert ist oder der Kontakte knüpfen möchte. Der Dezember-Stammtisch dient vor allem dem Austausch der Teilnehmer über Erreichtes im zurückliegenden Jahr. Weitere Informationen gibt es auf http://asurl.de/133l