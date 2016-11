Concordia weiter Schlusslicht

Wilhelmsruh. Concordia hat am vorigen Sonntag den erhofften Befreiungsschlag verpasst. 0:2 verlor das Bezirksliga-Schlusslicht gegen den SV Blau-Gelb. Die Aufgaben werden nicht leichter. Am Sonntag ist Spitzenreiter LBC

zu Gast in der Nordendarena.

