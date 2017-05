Kämpferisch bis zum Schluss

Wilhelmsruh. Der Abstieg der Concordia aus der 3. Abteilung ist bereits besiegelt, doch die Elf von Trainer Daniel Dornbusch will nicht ohne Kampf in die Kreisliga A. Beim Duell mit dem Vorletzten SG Blankenburg stand Wilhelmsruh

am Ende dennoch mit leeren Händen da. Bereits früh gingen die Blankenburger durch von der Sitt und Leps in Führung und konnten diese in Durchgang zwei ausbauen. Concordia gab erzielte immerhin den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.



Am Samstag geht‘s zur VSG Altglienicke II.

Gefällt mir