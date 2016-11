Warten auf den zweiten Sieg

Wilhelmsruh. Bezirksliga-Schlusslicht Concordia Wilhelmsruh hat sich gut präsentiert am vergangenen Sonntag, wartet aber nach dem 1:2 bei Normannia weiter auf den zweiten Sieg der laufenden Spielzeit.



Am Sonntag empfängt das junge, neuformierte Team der Wilhelmsruher die SG Blankenburg zum Bezirksderby. Anstoß ist um 14 Uhr in der Nordendarena.

