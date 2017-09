"Das Meisterstück"

Berlin: "Das Meisterstück" | "Das Meisterstück", Kurfürstendamm 175, 10707 Berlin, täglich 12-24 Uhr



Die neue Location bietet neben Steaks und Spare Ribs aus dem Smoker auch Würste vom Buchenholzgrill. Daneben gibt es Brote vom Bio-Bäckermeister Beumer & Lutum mit einer Auswahl an Aufstrichen und Auflagen. Die Braumeister stammen aus der Kreativbrau-Szene.

