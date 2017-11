Zehlendorf.

Um „Das Volk, die Demokratie – und unsere Verfassung“ geht es am Freitag, 10. November, 20 Uhr, in einem Vortrag im Kohlenkeller am Mexikoplatz, Sven-Hedin-Straße 5. Der Rechtswissenschaftler Dietrich Murswiek erläutert Grundfragen der Demokratie und zeigt, wie umstritten sie manchmal sind, selbst unter Verfassungsjuristen. Der Eintritt kostet neun Euro inklusive Buffet und Getränke. Anmeldung unter55 57 32 83 und per E-Mail an info@kohlenkeller-mexikoplatz.de