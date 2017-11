Infoabend zum Schuljahr im Ausland

Zehlendorf.

Wann ist der beste Zeitpunkt für ein halbes oder ganzes Schuljahr im Ausland? Was sollte beachtet werden, welche Länder kommen in Frage? Welche Kosten entstehen? Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhalten Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs am Donnerstag, 16. November. Die Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf lädt um 19.15 Uhr zum Infoabend „Tausch dich aus – ein Schul(halb)jahr im Ausland“ in die Rondellstraße 5, Raum 03, ein. Ehrenamtliche des Vereins AFS Interkulturelle Begegnungen informieren über aktuelle Angebote, Stipendien sowie das Gastfamilienprogramm in Deutschland. Mehr Infos gibt es unter040/399 22 20 und www.afs.de