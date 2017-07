Bühnenshow der Berlin Talent Clash Kids erlebt Premiere

Zehlendorf. Die Berlin Talent Clash Kids laden am Donnerstag, 20. Juli, 19 Uhr, zur Premiere ihres Stücks „Abgekapselt – Jetzt seid Ihr 3D!“ ins Schadow-Gymnasium, Beuckestraße 27-29, ein.

Mehr Infos zum Projekt unter www.berlin-talent-clash.de

Fast ein Jahr lang haben 41 Mädchen und Jungen zwischen zehn und 16 Jahren in den Bereichen Schauspiel, Band, Zirkus, Gesang, Streetdance und Breakdance für ihren ersten Bühnenauftritt trainiert.Zum Inhalt der Show: Alles deutet auf einen ganz normalen Tag im Flughafen hin. Passagiere checken ein, das Bodenpersonal arbeitet fleißig, Reisegruppen treffen sich. Eine Zirkustruppe und eine Breakdance-Crew machen zwar den Wartebereich im Flughafen etwas bunter, aber ansonsten läuft alles wie immer. Gefahr lauert allerdings in der massiven Anzahl von Smartphones, die ständig alle möglichen Töne von sich geben.Seit August 2016 widmeten sich die Kinder und Jugendlichen des Berlin Talent Clash in Zehlendorf den verschiedenen Disziplinen. Nach dem Kennenlernen und dem Einüben von Basiselementen ging es ab Januar 2017 an die Erarbeitung von Schauspielszenen, Choreografien und Musikstücken.Es gab wöchentliche Proben, zwei Ferienakademien und eine Probenreise im April. Das Thema des Stückes „Abgekapselt“ wurde gemeinsam erarbeitet.Berlin Talent Clash reloaded 2016/17, entwickelt vom Stadtteilzentrums Mittelhof, wurde wie bereits 2014/15 durch das Programm „Kultur macht stark“ der Bundesregierung gefördert. Schirmherrin ist Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU).