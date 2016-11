Kunst in der Kanzlei: Volker Loeschner lädt ein

Zehlendorf. Zwei außergewöhnliche Ausstellungen, zwei außergewöhnliche Sänger und ein Theaterstück bilden den Rahmen des Kunstempfangs in der Kanzlei von Volker Loeschner am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr.

544 817 86 oder 0177/299 36 99 oder per E-Mail an: Es wird um Anmeldung unter544 817 86 oder0177/299 36 99 oder per E-Mail an: post@zahn-medizinrecht.de gebeten.

Carlos Fassanelli, bekannt durch die RTL-Show „Das Supertalent“, wird ebenso auftreten wie die 17-jährige Jamica Blackett. Sie hat es schon bis ins Finale der Sat.1-Show "The Voice Kids" geschafft. Karolina Muszalski, bekannt als Karo aus der Fernseh-Reality-Show Newtopia von Sat.1, präsentiert eine Auswahl der Kunstwerke von "Tante Käthes Schweinefarm". Eine Premiere gibt es für den jungen Künstler Heiko Powell. Es ist die erste Ausstellung in Berlin für den in Aschaffenburg lebenden Künstler. Seine Kunstform ist die Pop-Art. Der Abend wird um 19 Uhr eröffnet vom Schauspieler Ian Hansen, der das Theaterstück "Tagebuch eines Wahnsinnigen" von Nikolai Gogol aus dem Jahre 1835 zur Vorstellung bringt.Der Eintritt zum Kunstempfang in der Kanzlei von Volker Loeschner, Berliner Straße 45/Ecke Sundgauer Straße, ist frei.