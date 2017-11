Zehlendorf.

Die Kreative Schreibgruppe der Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, lädt am Sonntag, 12. November, 15 Uhr, zur Lesung ein. Versprochen werden „Gedichte und Geschichten wie literarische Sahneschnitten“. Der Eintritt kostet drei Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten unter847 18 70 oder per E-Mail an villadonnersmarck@fdst.de