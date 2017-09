Reisefotovortrag "Grenzritt in Freiheit und Freundschaft"

Martin Stellberger ritt die ehemalige innerdeutsche Grenze entlang. 1.400 km legte er zurück und erzählt in seinen Vorträgen von den Begegnungen mit Menschen, die an und mit der Grenze leben mussten.

Karten erhältlich unter: www.lastundrast-wanderreitshop.de/online-shop

Vorträge finden am 21. und 22. Oktober statt!