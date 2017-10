Willkommensbündnis Steglitz-Zehlendorf: Interkulturelle Kinowoche mit Filmen aus Afghanistan und dem Iran

In Zusammenarbeit mit dem BALI-Kino am S-Bahnhof Zehlendorf lädt das Willkommensbündnis für Flüchtlinge in Steglitz-Zehlendorf vom 19. bis zum 25. Oktober zu einer Interkulturellen Kino-Woche ein. Dabei werden in neun Vorstellungen aktuelle Filme aus Afghanistan und dem Iran gezeigt, u.a. der preisgekrönte Familienfilm "Kinder des Himmels". Alle Filme gibt es in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Weitere Informationen unter www.wikobuesz.berlin



Mit der Interkulturellen Kinowoche bietet unser Willkommensbündnis eine Plattform für die Begegnung zwischen hier Schutz- und Perspektive suchenden Menschen sowie weiteren Interessierten, die offen für den Dialog mit vermeintlich Fremden sind.