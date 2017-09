Flohmarkt für Nachbarn

Zehlendorf. Die Anwohner des Propst-Süßmilch-Wegs veranstalten am Sonnabend, 23. September von 10 bis 13 Uhr ihren dritten Nachbarschaftsflohmarkt.

Mitmachen können nicht nur direkte Nachbarn, auch Bewohner der angrenzenden Kieze und Straßen sind eingeladen. Neben dem privaten Verkauf von Trödel wie Spielzeug, Bekleidung oder Hausrat geht es darum, Kontakte zu pflegen und neue Bekanntschaften zu machen. „Wir möchten den Markt gerne als regelmäßige Begegnungsmöglichkeit etablieren“, sagt Organisatorin Lydia Constein.Der Propst-Süßmilch-Weg ist eine Fußgängerzone zwischen der Onkel-Tom-Straße und dem Kastanienhof an der Clayallee. Autos müssen in den umliegenden Straßen geparkt werden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben, Tische müssen aber mitgebracht werden. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail anmelden an psw-troedel@arcor.de