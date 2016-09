Herbstkonzert und Oktoberfest

Zehlendorf.

Am Sonntag, 25. September, 16 Uhr, beginnt in der Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, ein Herbstkonzert. Zu hören sind internationale Lieder, präsentiert vom Chor der Fürst Donnersmarck-Stiftung. Mitsingen ist erwünscht! Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Am Mittwoch, 28. September, heißt es um 14 Uhr „O’zapft is!“ Zum Oktoberfest spielt Gabis Mini-Band und auf der Speisekarte stehen Schweinshaxen. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter847 18 70, www.villadonnersmarck.de