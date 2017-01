Kiezladen eröffnet: Ladenstraße mit neuen Angeboten

Zehlendorf. Im neuen Kiezladen in der Ladenstraße im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte beginnen Veranstaltungen und Gruppentreffen.

Die Kontaktstelle Pflege-Engagement im Stadtteilzentrum Mittelhof lädt am Dienstag, 24. Januar, 15 Uhr in den Kiezladen ein. Es geht um Fragen und Antworten zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Anmeldung unter80 19 75 38 und per E-Mail an kpe@mittelhof.org.Am Mittwoch, 25. Januar, um 10 Uhr sind Nachbarn und Anwohner in den Treff eingeladen. Sie könnnen neue Kontakte knüpfen, Informationen und Erfahrungen austauschen oder einfach zum Plaudern vorbei kommen. Die Treffen finden jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat statt. Vom Eingang Riemeisterstraße ist der Kiezladen der zweite Laden auf der rechten Seite.

Weitere Infos unter 80 19 75 39 und per Mail an zey@mittelhof.org.