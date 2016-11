Laternenumzug im Museumsdorf

Nikolassee.

Im Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11, wird am Sonnabend, 12. November, von 14 bis 20 Uhr der St. Martinstag gefeiert. Um 15.30 und um 17 Uhr finden jeweils Laternenumzüge statt. Im Vordergrund steht die Legende um den Heiligen St. Martin, der mit denen teilte, die Hilfe benötigten. Zum Rahmenprogramm gehören Musik, Essen und Getränke. Wer beim Umzug dabei sein will, wird gebeten, Laternen mitzubringen. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder unter zwölf Jahren zahlen nichts. Mehr Infos unter802 66 71 und per Mail an info@dueppel.de