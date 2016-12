Traditionelles Weihnachtshaus

Zehlendorf.

Am 3. Advent, 11. Dezember, verwandelt sich die Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, von 15 bis 19 Uhr, traditionell in ein Weihnachtshaus. Versprochen wird ein stimmungsvoller Nachmittag für die ganze Familie. Es gibt ein besinnliches Kulturprogramm, Kinder können ihr eigenes Hexenhaus verzieren und wer will, kann Stockbrot am offenen Feuer rösten. Zudem gibt es ein Rätselparcours. Außerdem sind ausgefallene Geschenke zu entdecken. Eintritt ist frei. Mehr Infos unter847 18 70 und villadonnersmarck@fdst.de