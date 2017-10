Hockey-Endrunde beim BHC

Berlin: Berliner Hockeyclub |

Zehlendorf.

Auf der Anlage des Berliner Hockeyclubs (BHC) in der Wilskistraße 70 findet am 21. und 22. Oktober das Finale der Deutschen Meisterschaft der männlichen Jugend B (U16) statt. Die vier besten Teams der Feldsaison 2017 aus ganz Deutschland spielen um die Deutsche Meisterschaft. Fans und Zuschauer sind an beiden Tagen herzlich willkommen. Die Halbfinals am Sonnabend beginnen um 11 Uhr, das Finale am Sonntag um 10 Uhr. Mehr Infos gibt es unter http://www.berlinerhc.de