Zehlendorf. Erstmals findet in Zehlendorf die Messe "Alternative Heilmethoden" des Vereins Weg der Mitte statt. Beginn ist am Sonnabend, 25. November, 10 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Zehlendorf, Teltower Damm 18. Bis 17 Uhr haben Besucher Gelegenheit, sich an mehr als 60 Ständen über Vorsorge, Regeneration, Entspannung, natürliche Ernährung, Massagen und mehr zu informieren. Zudem können sie mit Experten ins Gespräch kommen. Passend zur Jahreszeit gibt es besondere Weihnachtsangebote. Mehr Infos gibt es auf www.wegdermitte.de. uma