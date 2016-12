Erster Düppeler Adventsmarkt

Nikolassee.

Am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils von 12 bis 21 Uhr, sind Besucher erstmals zu einem Adventsmarkt ins Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11, eingeladen. Feuerkörbe, Laternen und Einblicke in die reetgedeckten Häuser des Dorfes werden für eine urige Atmosphäre sorgen. An winterlichen Spezialitäten gibt es Glühwein, Punsch, süße und herzhafte Leckereien. Wer Weihnachtsgeschenke sucht, findet sie an Verkaufsständen auf dem historischen Dorfplatz. Alte Handwerke zum Mitmachen und Tiere zum Streicheln rund das Programm ab. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder bis zu zwölf Jahren zahlen nichts. Mehr Infos802 66 71 und www.dueppel.de