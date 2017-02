Gesundheitsmesse im Bürgersaal: Von Ernährung, Naturheilverfahren bis zum Sport

Zehlendorf. Mehr als 60 Aussteller kommen zur zweiten Zehlendorfer Gesundheitsmesse am Sonnabend, 18. Februar, in den Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf. Das Motto: Gesund und glücklich durch das Jahr.

Mehr als 50 Einrichtungen werden vorgestellt

Das Programm mit den Vortragsthemen und den Anfangszeiten gibt es im Internet unter zehlendorf-guide.de/gesundheit-2017

Neben gesundheitlichen Einrichtungen aus den Bereichen Naturheilverfahren, Ernährung, Sport und Erholung sind Praxen, Krankenhäuser, Vereine sowie Beratungs- und Pflegestellen mit Ständen vertreten. Über 30 Referenten werden ihre Fachgebiete vorstellen.Das Ziel der Messe: Interessierte können durch den persönlichen Kontakt die Praktizierenden und ihre Einrichtungen kennen lernen und sich über weitere Dienstleistungen informieren.Zum Rahmenprogramm gehört ein gesundheitsbewusstes Catering. Außerdem gibt es eine Verlosung mit Gewinnen, die von den Ausstellern gespendet wurden, unter anderem Reise- oder Massagegutscheine, Bücher und Behandlungen. Der Erlös geht an das Projekt des Stadtteilzentrums Mittelhof „Angebote für Kinder geflüchteter Eltern in Zehlendorf“.Begleitend zur Messe ist eine Gesundheitsbroschüre erschienen, in der sich mehr als 50 Einrichtungen vorstellen. Erhältlich ist das Heft in den Bibliotheken, der Musikschule, der Volkshochschule, in Geschäften und Cafés. Die Broschüre kann auch per Mail an office@vonpaczkowski.de bestellt werden.Die Messe im Bürgersaal, Rathaus Zehlendorf, Teltower Damm 18, läuft von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.