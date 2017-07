Mit Palmen den Sommer feiern

Berlin: Ladenstraße Onkel-Toms-Hütte |

Zehlendorf. Auf dem Marktplatz vor dem U-Bahnhof Onkel Toms Hütte beginnt am Sonnabend, 8. Juli um 15 Uhr ein Sommerfest. Veranstalter sind der Onkel Toms Verein und die Geschäftsleute der Ladenpassage. Es gibt eine Schiffschaukel, Liegestühle, Palmen, Live-Musik und Spiele für Kinder. Zumba- und Selbstverteidigungsvorführungen stehen auf dem Programm. Es wird gegrillt und als Durstlöscher stehen spritzige Drinks bereit. In der Ladenpassage bauen Gastronomen Tische und Bänke auf, an denen sie ebenfalls Speisen und Getränke anbieten. uma