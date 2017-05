Die kleine Raupe Niemalssatt / Kindertheater

An einem schönen Sonntagmorgen schlüpft die kleine Raupe. Sie macht sich auf den Weg um Futter zu suchen. Doch herrje sie ist bei Karfunkel in der Küche gelandet und die will einen Obstkuchen backen. Aber so eine kleine Raupe kann ganz prima so eine Karfunkel um den Finger wickeln. Von Montag bis Sonntag frisst sie sich rund und kugelig. Auf ihrer Reise durch die Welt der Raupen begegnet sie einem höflichen Apfel, zwei eingebildeten Birnen und so manch eigenwilligem Geschöpf. „Mmh, merkwürdig“, denkt die kleine Raupe. „Aber was soll's, ich fresse noch ein bisschen und dann baue ich mir einen Kokon. In zwei Wochen schlüpfe ich, dann bin ich erwachsen und ein wunderschöner Schmetterling“.



Dies ist ein Puppen- und Schauspiel für die Kleinen. Hier werden wir uns mit den Tagen der Woche und den Zahlen auf sensible und heitere Art beschäftigen.



Für Kinder ab 2,5 Jahre, ca. 45 Min.

Es spielt: Julia Krüger

Eintritt: 7 € (Kinder/Erwachsene)