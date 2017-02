Berlin: Selbsthilfezentrum Eigeninitiative |

Adlershof.

Wer kennt das nicht? Erst wenn die Situation vorbei ist, sei es nach zehn Minuten oder gar am nächsten Tag, fällt einem „das Richtige“ ein, um bei einem Rededuell zu kontern. Aber erst mal ist der Kopf leer. Doch Schlagfertigkeit kann man lernen. Am 13. März von 18 bis 2 Uhr bietet das Selbsthilfezentrum Eigeninitiative, Genossenschaftsstraße 70, dazu einen Kurs an. Dabei werden Techniken ausprobiert und geübt, denn für einen selbstbewussten Auftritt ist es nie zu spät. Die Teilnahme kostet zwei Euro, bitte anmelden unter

631 09 85.