Alt-Hohenschönhausen.

Wer gerne tanzt, aber keinen Partner findet, ist hier genau richtig: Einen neuen Linedance-Kurs startet der SV Tora Berlin am Dienstag, 5. September, um 16 Uhr in der Werneuchener Straße 15. Willkommen sind Leute mit und ohne Vorkenntnisse, es gibt aber auch spezielle Kurse für Fortgeschrittene. In Reihe getanzt wird immer dienstags. Anmeldung und Infos bei Andrea Schmidtke unter

0176/ 62 15 77 77 oder per E-Mail an schmidtke@sv-tora.de